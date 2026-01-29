Λογαριασμός
Ο στρατός του Ιράν παρέλαβε 1.000 drones

Xθες η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη, διαμήνυσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί.

Drones
  • Ο ιρανικός στρατός παρέλαβε παρτίδα 1.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του πρακτορείου Tasnim.
  • Ο αρχηγός του στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε ότι ο στρατός ενισχύει τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα για ταχεία μάχη και «επιβολή συντριπτικής απάντησης» σε περίπτωση επίθεσης.
  • Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά θα αμυνθεί αν προκληθεί.

Μια παρτίδα 1.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) παρέλαβε ο ιρανικός στρατός, μετέδωσε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για επίθεση εάν η Τεχεράνη αρνηθεί μια πυρηνική συμφωνία.

«Σύμφωνα με τις απειλές που αντιμετωπίζει ο στρατός, διατηρεί και ενισχύει τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα για ταχεία μάχη και για την επιβολή συντριπτικής απάντησης εναντίον οποιουδήποτε επιτιθέμενου», δήλωσε ο αρχηγός του στρατού, Αμίρ Χαταμί, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως χθες η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη, διαμήνυσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της απειλώντας ότι, αν δεν το κάνει, η Ουάσινγκτον θα εξαπολύσει νέα επίθεση, «πολύ χειρότερη» από την προηγούμενη.

