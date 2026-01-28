Εκνευρισμό προκαλεί στην Ουάσινγκτον η ιστορική ινδοευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη «απογοητευμένος» από την απόφαση της Ευρώπης να συνάψει μια σημαντική εμπορική συμφωνία με την Ινδία, λέγοντας ότι δείχνει ότι «βάζουν το εμπόριο πάνω από τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού».

Ο Μπέσεντ υποστήριξε στο CNBC ότι η Ευρώπη αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία με ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, και ήταν απρόθυμη να συμμετάσχει στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ινδίας, επειδή διαπραγματεύονταν ξεχωριστά μια εμπορική συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανέφερε επίσης στο ABC News την Κυριακή ότι στην ΕΕ «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους» υπογράφοντας την εμπορική συμφωνία με το Δελχί.

Ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι η αύξηση των αμερικανικών δασμών σε νοτιοκορεατικά προϊόντα στο 25% ήταν χρήσιμη για να «προχωρήσουν τα πράγματα» σχετικά με την επικύρωση από το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο μιας εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ.

Πηγή: skai.gr

