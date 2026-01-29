ΕΕ: Τρομοκρατική οργάνωση οι «Φρουροί της Επανάστασης»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν μετά την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα.

Οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» εντάσσονται στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, μια κίνηση-καμπή για την Ένωση που τους βάζει στην ίδια κατηγορία με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς και το «Ισλαμικό Κράτος».

Η απόφαση λαμβάνεται παράλληλα με την έντονη ανησυχία για πιθανό στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς και τις πιέσεις για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Η ΕΕ εγκρίνει σήμερα νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, εντάσσει τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν πρόκειται να υιοθετήσουν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες μετά την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν. H απόφαση λαμβάνεται την ώρα που η Τεχεράνη βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» για πιθανό στρατιωτικό χτύπημα από τις ΗΠΑ, εν μέσω ισχυρών πιέσεων από την Ουάσινγκτον για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: Deutsche Welle

Η προσθήκη, πάντως, των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε τρομοκρατική λίστα σηματοδοτεί μία καμπή για την ΕΕ, καθώς έως και σήμερα απέφευγε μια τέτοια κίνηση. Βέβαιη γι’ αυτή την απόφαση εμφανίστηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, που σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στις πρόσφατες διαδηλώσεις και τα μέτρα που έλαβε το ιρανικό καθεστώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πλέον οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης μπαίνουν στην ίδια λίστα με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς και το αποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος». «Εάν ενεργείς ως τρομοκράτης, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστείς ως τρομοκράτης» τόνισε η Κάγια Κάλλας.Επιφυλάξεις για λόγους τακτικήςΗ Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία εξέφραζαν επιφυλάξεις, καθώς εκτιμούσαν ότι θα έπρεπε να παραμείνει ανοιχτό ένα κανάλι επικοινωνίας με το ιρανικό καθεστώς ως προς το ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος. Καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελούν κρατική οντότητα, υπήρχαν έντονες ανησυχίες και για αντίποινα εναντίον Ευρωπαίων πολιτών που παραμένουν φυλακισμένοι στο Ιράν. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Κάλλας «αυτοί οι κίνδυνοι έχουν συνυπολογιστεί». Πρόσθεσε, εξάλλου, την εκτίμηση ότι «οι διπλωματικοί δίαυλοι θα παραμείνουν ανοιχτοί».Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε θα ανακοινώσουν σήμερα και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αναμένεται να προστεθούν στη σχετική λίστα τέσσερα άτομα και έξι οντότητες, που μετέχουν σε «υβριδικές» επιθέσεις κατά του «μπλοκ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.