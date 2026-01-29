Την Ύδρα θα επισκεφθεί ο Μπραντ Πιτ - Τι δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Ο Brad Pitt έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα»

Την Ύδρα αναμένεται να επισκεφθεί ο Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής με τίτλο «The Riders».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος της Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, ο σταρ του χόλιγουντ, αναμένεται να βρεθεί στο νησί από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιλογή της Ύδρας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς στο νησί γυρίστηκε το 1957 η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν.

Όσα είπε ο δήμαρχος της Ύδρας:

«Ο Brad Pitt έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.

Δε γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο. Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.

Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό».

