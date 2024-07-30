Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επικαλέσθηκε σήμερα το δικαίωμα στην σιωπή κατά την διάρκεια της κατάθεσής του στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στον δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, στο πλαίσιο της έρευνας κατά της συζύγου του Μπεγκόνια Γκόμεθ για διαφθορά και άσκηση αθέμιτης επιρροής.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε ελάχιστη ώρα, δύο λεπτά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Μπεγκόνια Γκόμεθ, περί τα είκοσι λεπτά, σύμφωνα με την Μάρτα Κάστρο, δικηγόρο του ακροδεξιού κόμματος Vox, μέρους της προσφυγής που προκάλεσε την έρευνα, όπως ορίζει ο ισπανικός νόμος, και παρόντος στην ακροαματική διαδικασία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ εκλήθη ως μάρτυρας σχετικά με την υπόθεση της άσκησης αθέμιτης επιρροής.

Είχε το δικαίωμα να μην απαντήσει στις ερωτήσεις, καθώς ο ισπανικός νόμος επιτρέπει στους πολίτες να σιωπήσουν αν η έρευνα αφορά τον/την σύζυγό τους.

Η ίδια η Μπεγκόνια Γκόμεθ είχε κρατήσει την ίδια στάση όταν εκλήθη στις 19 Ιουλίου.

«Ο Σάντσεθ δεν θέλησε να μιλήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να απαντήσει ενώπιον των Ισπανών για όλες τις αδικίες» της κυβέρνησής του, έγραψε το Χ ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Ο ισπανός πρωθυπουργός προσπάθησε να επικαλεσθεί την θέση του για να ζητήσει να καταθέσει γραπτώς, αλλά ο δικαστής Πεϊνάδο αρνήθηκε.

Ο Σάντσεθ διατήρησε κατά τα άλλα σήμερα το κανονικό του πρόγραμμα, από το οποίο απουσίαζε η συνάντηση με τον δικαστή Πεϊνάδο, η δεύτερη τέτοια ακρόαση εν ενεργεία πρωθυπουργού, μετά την ακρόαση του Μαριάνο Ραχόι, το 2017, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση του Λαϊκού Κόμματος.

Η έρευνα κατά της Μπεγκόνια Γκόμεθ ξεκίνησε έπειτα από αγωγή της Manos limpias (Καθαρά Χέρια), ένωσης που πρόσκειται στην άκρα δεξιά, που ισχυρίζεται ότι βασίσθηκε σε δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην συνέχεια η ένωση Hazte oír (Κάνε την Φωνή σου να ακουστεί) και το κόμμα Vox έγιναν μέρη της προσφυγής.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ διευθύνει ένα master στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και θεωρείται ύποπτη ότι χρησιμοποίησε την θέση του συζύγου της στο πλαίσιο των επαγγελματικών της σχέσεων, ειδικότερα με τον ισπανό επιχειρηματία Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, ο οποίος στην κατάθεσή του στον δικαστή Πεϊνάδο παραδέχθηκε πέντε ή έξι συναντήσεις μαζί της στο παλάτι της Μονκλόα, δύο από αυτές παρουσία του Πέδρο Σάντσεθ.

Ο επιχειρηματίας έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, συστατικές επιστολές από την Μπεγκόνια Γκόμεθ για την συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι συναντήσεις είχαν ως θέμα την καινοτομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

