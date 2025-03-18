Ρούμπιο: Είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη σε σχέση με πριν 2 εβδομάδες 

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία απαιτεί ακόμη σημαντική προσπάθεια, αν και είναι πεπεισμένος ότι «είμαστε πιο κοντά» σε αυτήν από «ήμασταν πριν από δύο εβδομάδες».



Μιλώντας στο Fox News Radio ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει ο ρωσοουκρανικός πόλεμος «το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

«Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε σε πολλά, αλλά είμαστε πιο κοντά [στην επίτευξη της ειρήνης] από ό,τι ήμασταν πριν από δύο εβδομάδες ή πιο κοντά από ό,τι ήμασταν πριν από έξι μήνες».Ο Ρούμπιο είπε ότι την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, «λάβαμε μια καλή δέσμευση» από την Ουκρανία για το προτεινόμενο σχέδιο του Τραμπ.«Συμφώνησαν να σταματήσουν να ανοίγουν πυρ και να παγώσουν τα πάντα εκεί που είναι, και μπορούμε να μιλάμε για το πώς θα τελειώσουμε οριστικά. Και τώρα πρέπει να πάρουμε κάτι ανάλογο από τους Ρώσους».Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.«[Ο Γουίτκοφ] επέστρεψε με κάποιες πληροφορίες, αλλά θα μάθουμε περισσότερα την Τρίτη αφού μιλήσει ο πρόεδρος στον Πούτιν . Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε καλύτερο σημείο» πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.