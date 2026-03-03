Καθώς ο εναέριος χώρος πάνω από τα Εμιράτα παραμένει κλειστός λόγω του πολεμικού συναγερμού στη Μέση Ανατολή, με ελάχιστες πτήσεις διαφυγής να πραγματοποιούνται από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, οι τιμές των ιδιωτικών τζετ έχουν εκτοξευτεί καθώς οι πλούσιοι εγκλωβισμένοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι celebrities, οι επιχειρηματίες και οι influencers που κατακλύζουν κάθε σαββατοκύριακο την απόλυτη πρωτεύουσα της χλιδής και της διασκέδασης, φεύγουν οδικώς προς το Ομάν (διαδρομή σχεδόν 5 ωρών) και προσπαθούν βρούν ιδιωτικό τζετ για να πετάξουν από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ, αφού οι περισσότερες εμπορικές πτήσεις προς την Ευρώπη και την Ασία είναι πλήρως κλεισμένες μέχρι αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πολλές εταιρείες ιδιωτικών τζετ δήλωσαν αδυναμία διάθεσης αεροσκαφών λόγω ασφαλιστικών περιορισμών και της δυσκολίας τοποθέτησης των στόλων τους στην εμπόλεμη ζώνη.

Για τις υπόλοιπες, που διαθέτουν αεροσκάφη οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Ενδεικτικά, όπως δήλωσε στον Guardian η JetVip, μια εταιρεία πρακτορείων ιδιωτικών τζετ με έδρα το Μουσκάτ:

Μια πτήση προς την Κωνσταντινούπολη με ένα Nextant - ένα από τα μικρότερα τζετ που διατίθενται - κοστίζει πλέον περίπου 85.000 ευρώ (74.000 λίρες), περίπου τρεις φορές παραπάνω από τη συνήθη τιμή.

με ένα Nextant - ένα από τα μικρότερα τζετ που διατίθενται - κοστίζει πλέον περίπου (74.000 λίρες), περίπου από τη συνήθη τιμή. Οι θέσεις σε ιδιωτικά τσάρτερ προς τη Μόσχα κοστίζουν περίπου 20.000 ευρώ ανά άτομο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας τσάρτερ AlbaJet με έδρα την Αυστρία δήλωσε ότι προσφέρονται πτήσεις προς την Ευρώπη, για περίπου 90.000 ευρώ το άτομο.

Άλλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ έχουν επιλέξει το 10ωρο ταξίδι με το αυτοκίνητο μέχρι το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το αεροδρόμιο του οποίου παραμένει σε λειτουργία.

Απο την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ιδιωτικών τζετ Vimana Private Jets, Ameerh Naran, δήλωσε στο πρακτορείο ότι οι ιδιωτικές πτήσεις από το Ριάντ προς την Ευρώπη κοστίζουν πλέον έως και 300.000 ευρώ το άτομο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.