Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη εξέφρασε την αμφιβολία του για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιδρομές στη χώρα.

«Προς το παρόν, αμφιβάλλουμε πολύ για τη χρησιμότητα των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αλί Μπαχρέινι, πρεσβευτής της ιρανικής αποστολής στον ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ο πρέσβης του Ιράν δήλωσε ότι «η μόνη γλώσσα για συνομιλία με τις ΗΠΑ είναι η γλώσσα της άμυνας», υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι ώρα για διαπραγματεύσεις».

Ο ίδιος τόνισε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει την άμυνά της «μέχρι να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα», προειδοποιώντας, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική βάση σε γειτονική χώρα χρησιμοποιηθεί για επίθεση ή εισβολή εναντίον άλλου κράτους «θα αποτελέσει νόμιμο στόχο». Όπως ανέφερε, «δεν είναι αποδεκτό η γη των γειτόνων μας να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση επιθετικών ενεργειών κατά του Ιράν».



