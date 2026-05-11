Ιράν για αντίδραση Τραμπ: Δεν του αρέσει η πραγματικότητα...

Με ειρωνικό τρόπο και μέσω πηγών απάντησε το Ιράν στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αντιπρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία η Ουάσινγκτον έλαβε την Κυριακή από την Τεχεράνη, μέσω του Πακιστάν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, πηγή από την ιρανική κυβέρνηση σχολίασε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχει καμία σημασία. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Στον Τραμπ, γενικά, δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.