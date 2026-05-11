Ιράν για αντίδραση Τραμπ: Δεν του αρέσει η πραγματικότητα...

«Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», ανέφερε ιρανική πηγή

Ιράν

Με ειρωνικό τρόπο και μέσω πηγών απάντησε το Ιράν στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αντιπρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία η Ουάσινγκτον έλαβε την Κυριακή από την Τεχεράνη, μέσω του Πακιστάν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, πηγή από την ιρανική κυβέρνηση σχολίασε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Δεν έχει καμία σημασία. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Στον Τραμπ, γενικά, δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

