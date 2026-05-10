«Εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «ανέβασε» στο Trurh Social την πρώτη του αντίδραση για την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία οι ΗΠΑ έλαβαν μέσω του Πακιστάν.

«Μόλις έλαβα την αντίδραση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει... Είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον ενημερώσει για το έγγραφο που έστειλε η Τεχεράνη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αραβικά και διεθνή ΜΜΕ, η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει τα εξής:

1)Λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου

2)Την ασφαλή διέλευση του Ορμούζ υπό τον έλεγχο του Ιράν

3)Άρση των διεθνών κυρώσεων

4) Άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

5)Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις (και από το Ισραήλ)

6)Περίοδος 30 ημερών για να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα

Πηγή: skai.gr

