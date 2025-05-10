Ιράν: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία 

Το Ιράν σχεδιάζει να παραδώσει σύντομα στη Ρωσία εκτοξευτές για τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας Fath-360, τους οποίους η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας και έναν περιφερειακό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τις πηγές, η μεταφορά ιρανικών εκτοξευτών είναι «επικείμενη». Πρόκειται για εκτοξευτές πυραύλων Fath-360 με εμβέλεια έως και 120 χλμ., κάτι που θα επέτρεπε στις ρωσικές δυνάμεις να διεξάγουν τακτικά πλήγματα σε ουκρανικές θέσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οικισμούς κοντά στη γραμμή σύγκρουσης.

Το Ιράν παρέδωσε πυραύλους στη Ρωσία μέσω εννέα πλοίων που έπλεαν υπό ρωσική σημαία τον Σεπτέμβριο του 2024. Τρεις πηγές του Reuters δήλωσαν τότε ότι οι εκτοξευτές δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτήν την αποστολή.

Σύμφωνα με ειδικούς, η παράδοση των εκτοξευτών Fath-360 θα καταδείξει την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας. Αυτοί ήταν πιθανώς Fath-360.

Δεν υπάρχουν πάντως δημόσια στοιχεία ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με ανάλογους τύπους πυραύλων, ή ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τους Fath-360.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ανάπτυξη των Fath-360 θα επιτρέψει στη Ρωσία να αξιοποιήσει πιο προηγμένους πυραύλους, όπως τους Iskander, για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα αεράμυνας.

«Θα ήταν πολύ πιο εύκολο [για τις ρωσικές δυνάμεις] να εξαπολύσουν μια επίθεση πολύ πιο γρήγορα... εναντίον στόχων υψηλής αξίας. Αυτοί [οι Fath-360] δεν χρειάζονται πολλές προετοιμασίες εκτόξευσης. Ο χρόνος πτήσης τους είναι απίστευτα σύντομος», δήλωσε ο Φάμπιαν Χίντζ, ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

«Ο Fath-360 έχει σχεδιαστεί για χειρισμό και λειτουργία από άτομα με σχετικά μικρή εκπαίδευση», εξήγησε ο Ραλφ Σάλβεσμπέργκ, αναπληρωτής καθηγητής στην Ολλανδική Ακαδημία Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

