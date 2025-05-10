Συνελήφθη ο δήμαρχος του Νιούαρκ - Χαμός έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ (video)

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης στην πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ, που αντιτίθεται στη λειτουργία ενός τεράστιου, ιδιωτικής διαχείρισης, ομοσπονδιακού κέντρου κράτησης μεταναστών, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στον χώρο, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της πολιτείας.

«Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, Ρας Μπαράκα, καταπάτησε τον χώρο και αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις από τους Πράκτορες Εσωτερικής Ασφάλειας να απομακρυνθεί από το κέντρο κράτησης του ICE στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ σήμερα το απόγευμα. Επέλεξε αυτοβούλως να αγνοήσει τον νόμο. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό σε αυτήν την Πολιτεία. Τέθηκε υπό κράτηση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η εισαγγελέας Αλίνα Χάμπα, η οποία έχει διατελέσει δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν την επανεκλογή του.

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τον δήμαρχο να περπατά ήρεμος, με χειροπέδες, συνοδευόμενος από μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Μετά την προσαγωγή του, ο Μπαράκα κρατήθηκε σε κοντινό γραφείο της ICE και αργότερα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στον χώρο του κέντρου κράτησης, όπως ανέφερε το γραφείο της Χάμπα.

NEWARK, N.J. (AP) — New Jersey mayor is arrested at ICE detention center where he was protesting its opening, acting US attorney says.



pic.twitter.com/T0b62D75p7 — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 9, 2025

Έπειτα από σχεδόν επτά ώρες, ο Μπαράκα αφέθηκε ελεύθερος περίπου στις 20:00 (τοπική ώρα). Μιλώντας σε ομάδα υποστηρικτών του μετά την απελευθέρωσή του δήλωσε ότι «δεν έκανα τίποτα κακό».

Εκτός από τον δήμαρχο την ίδια ώρα επισκέπτονταν το κέντρο κράτησης, γνωστό με την ονομασία Ντιλέινι Χολ, τρία μέλη του Κογκρέσου – οι βουλευτές Μπόνι Γουάτσον Κόουλμαν, Ρομπ Μενέντεζ και ΛαΜόνικα Μακάιβερ-- που ήθελαν να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και οι οποίοι κατήγγειλαν ότι τους κακομεταχειρίστηκαν μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), επεσήμανε ότι τα μέλη του Κογκρέσου συμμετείχαν σε ομάδα διαδηλωτών που προσπάθησαν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του κέντρου κράτησης την ώρα που έφτανε εκεί ένα λεωφορείο που μετέφερε κρατούμενους μετανάστες.

Ο Δημοκρατικός Μπαράκα, που είναι και υποψήφιος κυβερνήτης του Νιού Τζέρσεϊ, είναι αντίθετος στη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ και δεν επιθυμεί να λειτουργήσει αυτό το κέντρο κράτησης στην πολιτεία του.

Αυτή την εβδομάδα έχει πάει πολλές φορές στις εγκαταστάσεις -έναν τεράστιο χώρο, αυστηρά φυλασσόμενο και περιτριγυρισμένο από συρματόπλεγμα-, όμως δεν κατάφερε να εισέλθει στο Ντιλέινι Χολ.

BREAKING 🚨 The Mayor of Newark, New Jersey is under ARREST for interfering with ICEs Deportation operation after he was caught Trespassing 🔥



NOBODY IS ABOVE THE LAW



I VOTED FOR THIS pic.twitter.com/sOPKYy36eG — MAGA Voice (@MAGAVoice) May 9, 2025

Στα τέλη Φεβρουαρίου η ICE ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία συμβόλαιο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, διάρκειας 15 ετών, προκειμένου να μετατραπεί ο χώρος αυτός σε κέντρο κράτησης μεταναστών χωρητικότητας 1.000 κλινών. Το σημείο επιλέχθηκε διότι βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Νιούαρκ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι απελάσεις μεταναστών.

The Mayor of Newark, New Jersey is under ARREST for interfering with ICEs Deportation operation after he was caught Trespassing pic.twitter.com/OxhYo8xw5e — Manny04 (@manny04_04) May 9, 2025

Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών τονίζουν ότι το Delaney Hall δεν διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από τις τοπικές αρχές και ότι άνοιξε παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και των εκλεγμένων αξιωματούχων.

«Το Ντιλέινι Χολ λειτουργούσε ως ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών επί έξι χρόνια επί προεδρίας (Μπαράκ) Ομπάμα χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις από τους τοπικούς πολιτικούς», απάντησε η εταιρεία GEO Group που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Η ίδια πρόσθεσε ότι χάρη στη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής θα δημιουργηθούν «εκατοντάδες θέσεις εργασίας», ενώ αναμένεται να προσθέσει 50 εκατ. δολάρια στην τοπική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.