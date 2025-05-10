Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που προτείνει δωρεάν πτήσεις για το εξωτερικό σε παράτυπους μετανάστες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών του οποίου αντιμετωπίζει δικαστικά εμπόδια, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι υπέγραψε διάταγμα προκειμένου να ενθαρρύνει κάποιους παράτυπους μετανάστες να «αυτοαπελαθούν», προτείνοντάς τους δωρεάν πτήσεις.

«Θα διευκολύνουμε στο μέγιστο την αποχώρηση παράτυπων αλλοδαπών», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social. «Οποιοσδήποτε παράνομος μετανάστης μπορεί απλώς να εμφανιστεί σε ένα αεροδρόμιο και να πάρει μια δωρεάν πτήση (για να φύγει) από τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος εξήγησε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να κλείνουν θέση σε μια πτήση μέσω εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο.

«Αν δεν είναι εδώ, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε», τόνισε. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι όσοι παράτυποι μετανάστες παραμείνουν στις ΗΠΑ θα γίνουν στόχος «κυρώσεων, κυρίως αιφνιδιαστικής απέλασης».

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα προσφέρει 1.000 δολάρια στους μετανάστες που θα φύγουν από τις ΗΠΑ με τη θέλησή τους, ενώ θα αναλάβει και τα έξοδα μετακίνησής τους.

Εξάλλου ο Τραμπ σημείωσε ότι όσοι μετανάστες επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτή την οδό, «ενδέχεται μία ημέρα» να τους επιτραπεί να επιστρέψουν νόμιμα στις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι αυτή η διαδικασία «θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους απέλασης κατά περίπου 70%, την ώρα που το μέσο κόστος σύλληψης, κράτησης και απέλασης ενός παράτυπου μετανάστη στις ΗΠΑ ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 17.121 δολάρια».

Διευκρίνισε εξάλλου ότι ένας μετανάστης από την Ονδούρα έχει ήδη χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα αυτό για να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο Τραμπ έχει αναγάγει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δέχονται «εισβολή» από «εγκληματίες που έρχονται από το εξωτερικό» και κάνοντας συχνά ανακοινώσεις για τις απελάσεις μεταναστών. Όμως το πρόγραμμά του για μαζικές απελάσεις προσκρούει σε διάφορες αποφάσεις δικαστηρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.