Κίνα: Εκφράζει ανησυχία για την κλιμάκωση της ινδοπακιστανικής σύγκρουσης

Το πρωί του Σαββάτου το Πεκίνο εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση της ινδοπακιστανικής σύγκρουσης.

«Η Κίνα παρακολουθεί στενά την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.



Κάλεσε και τις δύο χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα, να διατηρήσουν την ηρεμία και την αυτοσυγκράτηση και να επιστρέψουν στην οδό της επίλυσης των ζητημάτων με ειρηνικά πολιτικά μέσα, προειδοποιώντας για ενέργειες που ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις.

Η Κίνα παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το θέμα, πρόσθεσε το υπουργείο.

ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, η αποστολή των ΗΠΑ στο Πακιστάν έχει περιορίσει όλες τις μετακινήσεις προσωπικού, δήλωσε το Σάββατο το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Προξενικές Υποθέσεις.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα επανεκτιμήσει την κατάσταση το απόγευμα, προσθέτοντας ότι ο πακιστανικός στρατός συμβούλεψε το Σάββατο όλους τους κατοίκους της χώρας να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.