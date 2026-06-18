Ιράν: Έντεκα πλοία πέρασαν το Στενό του Ορμούζ μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το ιρανικό Press TV αναφέρει ότι 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή του «ναυτικού αποκλεισμό» των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ, μετά την οριστικοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το μέσο, οκτώ πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ τρία εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα.

Υπενθυμίζεται ότι το Μνημόνιο προβλέπει την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την ταυτόχρονη παροχή αδασμολόγητης διέλευσης από την Ισλαμική Δημοκρατία στο Στενό του Ορμούζ για τουλάχιστον 60 ημέρες.

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Πηγή: skai.gr

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