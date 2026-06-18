Γκαλίμπαφ: Το Ιράν συνεργάζεται με τις ΗΠΑ από θέση «ισχύος»

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι η Τεχεράνη συνεργάζεται διπλωματικά με τις ΗΠΑ από θέση ισχύος.

Σε συνέντευξή του στο ιρανικό Press TV, ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η «νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης» παρείχε το υπόβαθρο των συνομιλιών.

«Η διαφορά μεταξύ των τρεχουσών διαπραγματεύσεων και των προηγούμενων περιόδων είναι ότι σήμερα, αυτό το λάβαρο της νίκης στο πεδίο της μάχης, το οποίο έχουν αναγνωρίσει τόσο οι εχθροί όσο και οι φίλοι, χρησιμεύει ως στήριγμα για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό τα στρατιωτικά οφέλη του Ιράν να μεταφραστούν σε μια διαρκή διευθέτηση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας.

«Κάθε πόλεμος που καταλήγει σε νίκη, αν δεν οδηγήσει τελικά σε ένα νομικό και πολιτικό έγγραφο, και δεν καταγραφεί, δεν θα αποφέρει κανένα όφελος».

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Πηγή: skai.gr

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