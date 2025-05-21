Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτέλεσε τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για φονική επίθεση η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2023 στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Τεχεράνη και προκάλεσε ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Ένας υπάλληλος της πρεσβείας σκοτώθηκε και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου που εισέβαλε στη διπλωματική αποστολή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Γιασίν Χοσεϊνζαντέχ, έναν Ιρανό του οποίου η σύζυγος ήταν από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο υπεύθυνος για την επίθεση εκτελέστηκε σήμερα το πρωί «σύμφωνα με τον νόμο της ίσης ανταπόδοσης», ανακοίνωσε σήμερα το δικαστικό σώμα.

Ο νόμος της ίσης ανταπόδοσης εφαρμόζεται στο Ιράν σε υποθέσεις δολοφονίας, όταν η οικογένεια του θύματος επιθυμεί να επιβληθεί η θανατική ποινή.

Το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν «προσωπικά» ενώ το Αζερμπαϊτζάν είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι είχε «ενθαρρύνει την επίθεση».

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ είχε τότε κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και οι δύο χώρες είχαν τότε προχωρήσει σε απέλαση διπλωματών.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται εν μέσω προσέγγισης μεταξύ της Τεχεράνης και του Μπακού, ύστερα από την επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν στα τέλη Απριλίου από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είχε εκφράσει την ελπίδα «η διαδικασία αποκατάστασης των διμερών σχέσεων θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Οι δύο χώρες πραγματοποίησαν επίσης την Κυριακή κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά διάφορα ζητήματα συνεχίζουν να περιπλέκουν τις μεταξύ τους σχέσεις τους.

Το Αζερμπαϊτζάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καυκάσου που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Ιράν, είναι στενός σύμμαχος της Τουρκίας, της οποίας η επιρροή είναι σημαντική σε πολιτικό και γλωσσικό επίπεδο.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ, εχθρό του ιρανικού καθεστώτος και σημαντικό προμηθευτή όπλων του Μπακού.

Το Ιράν φοβάται ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει μια μέρα το αζέρικο έδαφος για να εξαπολύσει επίθεση.

Άλλο σημείο διαφωνίας: το έργο του διαδρόμου του Ζανγκεζούρ, κατά μήκος των ιρανικών συνόρων.

Το Αζερμπαϊτζάν θέλει να δημιουργήσει μια εδαφική συνέχεια έως τον θύλακα του, το Ναχιτσεβάν, στα δυτικά, που βρίσκεται μεταξύ της Αρμενίας, του Ιράν και της Τουρκίας.

Η Τεχεράνη αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβασή της στη γειτονική Αρμενία και την Ευρώπη.

