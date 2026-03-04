Δορυφορικές εικόνες οι οποίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει στοχεύσει και καταστρέψει αμερικανικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας, παρουσιάζει την Τετάρτη το δίκτυο Middle East Spectator.

2 ραντάρ AN/GSC-52B (Μπαχρέιν)

3 ραντάρ (βάση Arifjan, Κουβέιτ)

1 ραντάρ AN/TPY-2 THAAD (ΗΑΕ)

1 ραντάρ AN/TPY-2 THAAD (Ιορδανία)

1 ραντάρ AN/FPS-132 (Κατάρ)

+8 κτίρια/κατασκευές που σχετίζονται με υποδομές δορυφορικών επικοινωνιών (Κουβέιτ)

1 τοποθεσία πιθανώς κοντά σε ραντάρ AN/TPY-2 (Αεροπορική βάση Prince Sultan, Σαουδική Αραβία)

Το ερώτημα για το Πεντάγωνο, αν ισχύουν οι εικόνες, είναι πώς οι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα των ίδιων των συστημάτων που είναι σχεδιασμένα να τους καταρρίπτουν.

Όπως τόνισε εξάλλου ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις της CIA στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση, καθώς δεν θα έπρεπε να είναι γνωστές.

Πηγή: skai.gr

