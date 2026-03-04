IDF: Μαχητικό F-35 κατέρριψε ιρανικό αεροσκάφος πάνω από την Τεχεράνη

Μαχητικό αεροσκάφος F-35I («Adir») της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε πριν από λίγο μαχητικό αεροσκάφος YAK-130 της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν οι IDF.

Αυτή είναι η πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους από μαχητικό αεροσκάφος F-35 («Adir») στην ιστορία, τονίζουν οι IDF.

Το Yakovlev YΑΚ-130 (κάτω φωτογραφία) είναι ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος, ρωσικής κατασκευής. Έκανε την πρώτη του πτήση στις 26 Απριλίου 1996.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή

Από No machine-readable author provided. .:Ajvol:. assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=285534

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.