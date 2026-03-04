Λογαριασμός
IDF: Μαχητικό F-35 κατέρριψε ιρανικό αεροσκάφος πάνω από την Τεχεράνη

Αυτή είναι η πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους από μαχητικό αεροσκάφος F-35 («Adir») στην ιστορία, τονίζουν οι IDF  

F-35

Μαχητικό αεροσκάφος F-35I («Adir») της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε πριν από λίγο μαχητικό αεροσκάφος YAK-130 της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν οι IDF. 

Αυτή είναι η πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους από μαχητικό αεροσκάφος F-35 («Adir») στην ιστορία, τονίζουν οι IDF. 

Το Yakovlev YΑΚ-130 (κάτω φωτογραφία) είναι ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος, ρωσικής κατασκευής. Έκανε την πρώτη του πτήση στις 26 Απριλίου 1996. 

Yakovlev Yak-130
