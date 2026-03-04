Λογαριασμός
Αραγτσί: Ο Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν

«Όταν οι περίπλοκες πυρηνικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζονται σαν μια αγοραπωλησία ακινήτων, και όταν μεγάλα ψέματα σκιάζουν την πραγματικότητα»

Αραγτσί

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. 

«Όταν οι περίπλοκες πυρηνικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζονται σαν μια αγοραπωλησία ακινήτων και όταν μεγάλα ψέματα σκιάζουν την πραγματικότητα, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιηθούν.

Το αποτέλεσμα; Ο βομβαρδισμός του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων από κακία.

Ο κ. Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν».

