Αραγτσί: Ο Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Όταν οι περίπλοκες πυρηνικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζονται σαν μια αγοραπωλησία ακινήτων και όταν μεγάλα ψέματα σκιάζουν την πραγματικότητα, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιηθούν.

Το αποτέλεσμα; Ο βομβαρδισμός του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων από κακία.

Ο κ. Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν».

When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met.



The outcome? Bombing the negotiation table out of spite.



Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 4, 2026

Πηγή: skai.gr

