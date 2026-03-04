Σάντσεθ προς Τραμπ: «Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων»

Η Ισπανία είναι αντίθετη στην «καταστροφή» του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) για διακοπή του εμπορίου με τη Μαδρίτη λόγω της στάσης της στη σύγκρουση.

«Κάπως έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας... Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν αφότου ο Σάντσεθ κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «απερίσκεπτους και παράνομους», ενώ στη συνέχεια απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: "Όχι στον πόλεμο"», είπε, προσθέτοντας ότι η στάση αυτή δεν είναι προσχηματική αλλά συνεπής.

«Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο, ούτε αντίθετο προς τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, αναφερόμενος προφανώς στις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Ο Σάντσεθ υπογράμμισε τις αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράκ -από την άνοδο της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας έως την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας- για να επιχειρηματολογήσει ότι οι συνέπειες αυτής της επίθεσης στο Ιράν είναι εξίσου ασαφείς και ότι δεν θα οδηγήσουν σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη.

Πηγή: skai.gr

