Η Τεχεράνη διεύψευσε τις κατηγορίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προμηθεύει με όπλα τη Ρωσία στον πόλεμο της στην Ουκρανία.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν έχει διαδραματίσει ρόλο στην εξαγωγή όπλων σε οποιοδήποτε από τα αντιμαχόμενα μέρη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανάνι.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Πέτερ Στάνο, δήλωσε ότι η ΕΕ εκτιμά ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με την παράδοση από το Ιράν βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δεν διέψευσε, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει παραδώσει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, σχολιάζοντας ότι Μόσχα και Τεχεράνη είναι εταίροι και αναπτύσσουν διάλογο σε όλους τους τομείς.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει στείλει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενους Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Κανάνι επαναδιατύπωσε τη θέση του Ιράν δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν «μετέχει» στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Αυτοί που κατηγορούν το Ιράν είναι οι ίδιοι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς όπλων σε ένα από τα αντιμαχόμενα μέρη», πρόσθεσ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

