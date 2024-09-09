Αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη βορειοδυτική Συρία

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε τις πρώτες πρωινές ώρες στόχους στη βορειοδυτική Συρία. Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν στα βόρεια και δυτικά περίχωρα της κωμόπολης Μασιάφ, προκαλώντας τον θάνατο 14 ατόμων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 40. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το συριακό σύστημα αεράμυνας στις πόλεις Χάμα, Χομς, Ταρτούς και στη Δαμασκό.



Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο και εκφράζει τις θέσεις της συριακής αντιπολίτευσης, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών που εδρεύει στο Μασιάφ, όπου φέρεται να κατασκευάζεται οπλισμός που προορίζεται για τη Χεζμπολάχ και τις τοπικές σιιτικές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, με την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Στρατιωτικός συντονισμός Ισραήλ-ΗΠΑ

Στο Ισραήλ οι πληροφορίες αυτές αναμεταδόθηκαν από τα τοπικά κρατικά μέσα, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη διάψευση, επιβεβαίωση ή σχολιασμό. Ωστόσο, η αίσθηση που επικρατεί στο Ισραήλ τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι ότι κατά το προσεχές διάστημα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο ανοικτό μέτωπο με τη Χεζμπολάχ θα ενταθούν.



Χαρακτηριστική ήταν σχετική δήλωση του υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια επιθεώρησής του στην κεντρική Γάζα απευθύνθηκε στους στρατιώτες παρουσία δημοσιογράφων, λέγοντας ότι «θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν στο μέτωπο του Λιβάνου για να αναλάβουν δράση».



Πρόσθετη ένδειξη του κλίματος ετοιμότητας ήταν η χθεσινή έκτακτη επίσκεψη στο Ισραήλ του στρατηγού Έρικ Κερίλα, διοικητή της αμερικανικής δύναμης CENTCOM που σταθμεύει μόνιμα στη Μέση Ανατολή. Ο Κερίλα συναντήθηκε στο Τελ Αβίβ με τον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ και άλλους αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκάλαντ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός και η CENTCOM εξέτασαν τρόπους εντατικοποίησης της επιχειρησιακής τους συνεργασίας «για την επίτευξη των κοινών τους στόχων».

