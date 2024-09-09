Το Κρεμλίνο δεν διέψευσε, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε, σήμερα τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει παραδώσει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, σχολιάζοντας ότι Μόσχα και Τεχεράνη είναι εταίροι και αναπτύσσουν διάλογο σε όλους τους τομείς.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει στείλει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενους Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε σήμερα ότι έχει ενημερωθεί για το άρθρο, αλλά πρόσθεσε ότι «αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν είναι πάντα αληθινές».

«Το Ιράν είναι σημαντικός εταίρος μας. Αναπτύσσουμε τις εμπορικές και οικονομικές μας σχέσεις, αναπτύσσουμε τη συνεργασία και τον διάλογο σε όλους τους πιθανούς τομείς, περιλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων», πρόσθεσε.

Ρωσία και Ιράν έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, με την Τεχεράνη να παρέχει drones Shahed στον ρωσικό στρατό.

Οι πληροφορίες σχετικά με την παροχή από το Ιράν πυραύλων στη Ρωσία είναι «ψυχολογικός πόλεμος», σχολίασε από την πλευρά του ο Φαζτολάχ Νοζάρι υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ενδεχόμενη παράδοση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία θα αποτελέσει δραματική κλιμάκωση στη στήριξη του Ιράν προς τη Μόσχα στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Εξάλλου η ΕΕ εκτίμησε ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με την παράδοση από το Ιράν βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Εξετάζουμε το θέμα με τις χώρες μέλη και, αν επιβεβαιωθεί, η παράδοση αυτή θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση στη στήριξη του Ιράν προς τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Πέτερ Στάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

