Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι κάλεσε όλους τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην Ισλαμική Δημοκρατία, για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της ΕΕ να εντάξει το παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ως απάντηση στη δολοφονία ειρηνικών διαδηλωτών και εν μέσω ανησυχιών για πιθανές μαζικές εκτελέσεις. Ο αμερικανικός στρατός έχει μετακινήσει το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους στη Μέση Ανατολή.

Παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει βία, αν και χώρες της περιοχής έχουν εμπλακεί σε διπλωματικές προσπάθειες με στόχο να αποτραπεί το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΕ ενέταξε τους Φρουρούς στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων την περασμένη εβδομάδα, λόγω του ρόλου τους στη βίαιη καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, έχουν ήδη χαρακτηρίσει στο παρελθόν τους Φρουρούς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αν και το μέτρο είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, προσθέτει οικονομική πίεση στο Ιράν, ιδιαίτερα καθώς οι Φρουροί ασκούν σημαντική επιρροή στην οικονομία της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πρέσβεις άρχισαν να καλούνται από την Κυριακή και ότι η διαδικασία συνεχίστηκε και τη Δευτέρα.

«Μια σειρά ενεργειών εξετάστηκαν, διάφορες επιλογές προετοιμάζονται και έχουν σταλεί στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων», είπε ο Μπαγκαΐ. «Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα ληφθεί απόφαση για μια αμοιβαία ενέργεια από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν απέναντι στην παράνομη, παράλογη και εντελώς λανθασμένη κίνηση της ΕΕ».

Επίσης την Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θεωρεί πλέον όλα τα στρατεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τρομοκρατικές ομάδες, επικαλούμενος νόμο του 2019.

Το ιστορικό

Οι Φρουροί προέκυψαν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν ως δύναμη με αποστολή την προστασία της κυβέρνησης, που εποπτεύεται από σιίτες κληρικούς και αργότερα κατοχυρώθηκαν στο σύνταγμα της χώρας. Λειτουργώντας παράλληλα με τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, απέκτησαν αυξανόμενη ισχύ και επιρροή κατά τη διάρκεια του μακρού και καταστροφικού πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Αν και μετά τον πόλεμο αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο διάλυσης, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους παραχώρησε εξουσίες για επέκταση στον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντάς τους να ευημερήσουν.

Η δύναμη Μπασίτζ των Φρουρών φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με ένταση από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αρχές διέκοψαν το διαδίκτυο και τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις για τον πληθυσμό των 85 εκατομμυρίων της χώρας. Βίντεο που έχουν βγει από το Ιράν μέσω δορυφορικών πιάτων Starlink και άλλων μέσων δείχνουν άνδρες που πιθανότατα ανήκουν στις δυνάμεις τους να πυροβολούν και να ξυλοκοπούν διαδηλωτές.

Στο μεταξύ, ο Μπαγκαΐ δήλωσε επίσης ότι μια άσκηση των Φρουρών στο Στενό του Ορμούζ —το στενό πέρασμα στον Περσικό Κόλπο απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου— «βρίσκεται σε εξέλιξη βάσει του χρονοδιαγράμματός της».

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει πλοία την περασμένη εβδομάδα ότι θα διεξαγόταν άσκηση την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να έχει αναγνωρίσει επίσημα ότι αυτή πραγματοποιείται. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν να μην παρενοχλήσει τα πολεμικά του πλοία και αεροσκάφη ούτε να εμποδίσει τα εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω του στενού.

