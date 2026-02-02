Λογαριασμός
Μαγικές εικόνες από την έναρξη του Καρναβαλιού στη Βενετία -  Από τον Όλυμπο μεχρι το... Bridgerton

Χιλιάδες άνθρωποι, με σύμμαχο τον καλό καιρό, κατέκλυσαν τα κανάλια της πόλης και την πλατεία του Αγίου Μάρκου, για να απολαύσουν τις εκδηλώσεις

βενετια καρναβαλι

Με μάσκες, χρώμα, μουσική, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις και την παραδοσιακή λεμβοδρομία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο το ιστορικό Καρναβάλι της Βενετίας, που φέτος είναι αφιερωμένο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου και θα φιλοξενηθούν κυρίως στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

Χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης, με σύμμαχο τον καλό καιρό, κατέκλυσαν τα κανάλια της πόλης  και την πλατεία του Αγίου Μάρκου για να απολαύσουν τις εκδηλώσεις. 

Η διοργάνωση του 2026 φέρει τον τίτλο «Όλυμπος. Επιστροφή στις απαρχές των αγώνων» και αρκετά από τα κοστούμια ήταν εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα.

βενετια

βενετια

Στα highlights ωστός των εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου ήταν ένας εντυπωσιακός χορός εμπνευσμένος από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Bridgerton, που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πλατείας του Αγίου Μάρκου και η πλωτή παρέλαση στο Μεγάλο Κανάλι, με 100 στολισμένες βάρκες με πληρώματα Βενετσιάνων, που πρόσφεραν ένα από τα πιο διάσημα θεάματα του Καρναβαλιού. 

