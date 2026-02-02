Με μάσκες, χρώμα, μουσική, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις και την παραδοσιακή λεμβοδρομία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο το ιστορικό Καρναβάλι της Βενετίας, που φέτος είναι αφιερωμένο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου και θα φιλοξενηθούν κυρίως στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

🎭 È ufficialmente iniziato il #CarnevaleVenezia2026!



Con il tema “Olympus – Alle origini del gioco”, Venezia diventa un ponte tra mito, storia e presente.



Il primo weekend si è acceso con il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, insieme a Netflix, la tradizionale Festa… pic.twitter.com/y6k3Yjb66f February 1, 2026

Χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης, με σύμμαχο τον καλό καιρό, κατέκλυσαν τα κανάλια της πόλης και την πλατεία του Αγίου Μάρκου για να απολαύσουν τις εκδηλώσεις.

Η διοργάνωση του 2026 φέρει τον τίτλο «Όλυμπος. Επιστροφή στις απαρχές των αγώνων» και αρκετά από τα κοστούμια ήταν εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα.

Στα highlights ωστός των εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου ήταν ένας εντυπωσιακός χορός εμπνευσμένος από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Bridgerton, που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πλατείας του Αγίου Μάρκου και η πλωτή παρέλαση στο Μεγάλο Κανάλι, με 100 στολισμένες βάρκες με πληρώματα Βενετσιάνων, που πρόσφεραν ένα από τα πιο διάσημα θεάματα του Καρναβαλιού.

Hello February! 🎭✨



The month of Carnival



And Venice, Italy 🇮🇹, has kicked off Carnival 2026 with a breathtaking Carnival Grand Ball with Bridgerton, in the iconic Piazza San Marco pic.twitter.com/iiwBlSDvld — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 1, 2026

Esplode la pantegana in Canal Grande e comincia ufficialmente il #CarnevaleVenezia2026



Che spettacolo 💫 pic.twitter.com/vCcvqRPpMM — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 1, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.