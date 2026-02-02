Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κριτής σε διαγωνισμό ανήλικων μοντέλων το 1991 - Δείτε βίντεο

Η αγγλική εφημερίδα The Guardian είχε αποκαλύψει ότι ο διαγωνισμός ήταν ένα προκάλυμμα, ώστε εκατομμυριούχοι να μπορούν να κάνουν σεξ με τα κορίτσια

Τραμπ

Αmerica's next underage model. Ο Ντόναλντ Τραμπ διετέλεσε κριτής σε έναν διαγωνισμό ανήλικων μοντέλων το 1991, με ένα βίντεο να κάνει εκ νέου τον γύρο των κοινωνικών μέσων στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 14χρονα κορίτσια που φορούσαν τολμηρά μαγιό.

Η αγγλική εφημερίδα The Guardian είχε αποκαλύψει ότι ο διαγωνισμός ήταν ένα προκάλυμμα, ώστε εκατομμυριούχοι να μπορούν να κάνουν σεξ με τα κορίτσια.

«Ο Τραμπ συμμετείχε ενεργά στον διαγωνισμό. Το 1991, ήταν κύριος χορηγός, εγκαινιάζοντας το Plaza, το πολυτελές ξενοδοχείο του σε στιλ κάστρου με θέα στο Σέντραλ Παρκ, μετατρέποντάς το στον κύριο χώρο και φιλοξενώντας τα νεαρά μοντέλα. Ήταν επίσης ένας από τους 10 κριτές του» τόνισε ο Guardian.

Το 1992, ο Τραμπ διοργάνωσε ξανά τον διαγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Τζέφρι Επστάιν καλλιστεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark