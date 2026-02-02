Αmerica's next underage model. Ο Ντόναλντ Τραμπ διετέλεσε κριτής σε έναν διαγωνισμό ανήλικων μοντέλων το 1991, με ένα βίντεο να κάνει εκ νέου τον γύρο των κοινωνικών μέσων στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 14χρονα κορίτσια που φορούσαν τολμηρά μαγιό.

Donald Trump served as a judge in a teenage model contest in 1991. The contest featured 14-year-old girls. Recently, the newspaper The Guardian discovered that the contest was a front so that millionaires could have sex with the girls. pic.twitter.com/trD3ZM2pgo January 31, 2026

Η αγγλική εφημερίδα The Guardian είχε αποκαλύψει ότι ο διαγωνισμός ήταν ένα προκάλυμμα, ώστε εκατομμυριούχοι να μπορούν να κάνουν σεξ με τα κορίτσια.

«Ο Τραμπ συμμετείχε ενεργά στον διαγωνισμό. Το 1991, ήταν κύριος χορηγός, εγκαινιάζοντας το Plaza, το πολυτελές ξενοδοχείο του σε στιλ κάστρου με θέα στο Σέντραλ Παρκ, μετατρέποντάς το στον κύριο χώρο και φιλοξενώντας τα νεαρά μοντέλα. Ήταν επίσης ένας από τους 10 κριτές του» τόνισε ο Guardian.

Το 1992, ο Τραμπ διοργάνωσε ξανά τον διαγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

