Σε ένα σπάνιο περιστατικό, οι λάτρεις του ουρανού στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας έμειναν έκθαμβοι όταν αντίκρισαν τέσσερα φεγγάρια, ένα φαινόμενο γνωστό ως «Παρασελήνη» (Paraselenae).

Πλήθος εικόνων αυτής της εντυπωσιακής οπτικής απάτης, η οποία δημιουργεί την απόκοσμη εντύπωση πολλαπλών φεγγαριών που πλαισιώνουν τον πραγματικό δορυφόρο της Γης, κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Τι είναι η «Παρασελήνη»;

Η «Παρασελήνη», κοινώς γνωστή και ως «moon dog» ή «ψεύτικο φεγγάρι», παράγεται από το φως του φεγγαριού που διαθλάται μέσα από λεπτούς, εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους σε σχήμα πλάκας, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλά θυσανοειδή σύννεφα (cirrus). Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες, όπως θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο, και είναι πιο συνηθισμένο σε πολικές περιοχές ή περιοχές με βαρυχειμωνιά.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο, όπου φωτεινά σημεία ή «εικονικά φεγγάρια» εμφανίζονται εκατέρωθεν της Σελήνης.

Σύμφωνα με τη NASA, εμφανίζονται σε γωνία 22 μοιρών ή περισσότερο από τη Σελήνη. Σε σύγκριση με τον λαμπρό σεληνιακό δίσκο, οι παρασελήνες είναι αμυδρές και εντοπίζονται ευκολότερα όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

