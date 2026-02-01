Ιράν: Καμία άσκηση στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δεν έχουν κανένα σχέδιο να πραγματοποιήσουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ορισμένα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Κυριακή.

Η κρατική ιρανική Press TV είχε αναφέρει την Πέμπτη ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θα διεξήγαγαν ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ την 1η και 2α Φεβρουαρίου.

«Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων από τους Φρουρούς εκεί, ούτε υπήρξε επίσημη ανακοίνωση σχετικά. Υπήρξαν μόνο δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, τα οποία ήταν λανθασμένα», δήλωσε ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

