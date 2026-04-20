Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχει, στην παρούσα φάση, σχεδιασμός για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε αποφασίσει για τη συμμετοχή μας στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων» σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.



Ο Μπαγκάι πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει ότι «δεν είναι σοβαρές» όσον αφορά την επιδίωξη της διπλωματικής διαδικασίας και ότι διέπραξαν επιθετικές πράξεις και παραβίασαν τις διατάξεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είναι δυνατή η μονομερής αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ λόγω ‘’πολεμικής κατάστασης’’ με παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και απειλές για τα ιρανικά λιμάνια και σκάφη» διεμήνυσε.



«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν αναγνωρίζει προθεσμίες ή τελεσίγραφα για την εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων. Η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων θα συνεχιστεί για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και σε περίπτωση οποιουδήποτε νέου τυχοδιωκτισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το σιωνιστικό καθεστώς, οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά με πλήρη ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.



Ο Μπαγκάι διέψευσε και τον Ντόναλντ Τραμπ για το ουράνιο: «σε κανένα στάδιο των τρεχουσών ή προηγούμενων διαπραγματεύσεων δεν έχει τεθεί το ζήτημα της μεταφοράς των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και, ουσιαστικά, αυτή η επιλογή δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».



«Η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων θα συνεχιστεί για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και σε περίπτωση οποιουδήποτε νέου τυχοδιωκτισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το σιωνιστικό καθεστώς, οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά με πλήρη ισχύ».

Η ιρανική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ παρά τις τελευταίες εχθροπραξίες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωναν πάντως νωρίτερα στο Anadolu δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.