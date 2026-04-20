Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.

H αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με την JMA, το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στον Ειρηνικό Ωκεανό και το βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός κατατάχθηκε στο «ανώτερο 5» της ιαπωνικής κλίμακας σεισμικής έντασης.

Πηγή: skai.gr

