Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής καταδικάζει τον «ιερό πόλεμο» του Τραμπ κατά του Πάπα

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι από τη Λουιζιάνα, μακροχρόνιος υποστηρικτής και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε τον «ιερό πόλεμο» του Αμερικανού προέδρου κατά του Πάπα Λέοντα.

«Αγαπώ τον πρόεδρο όπως αγαπώ τα τάκο», είπε ο Κένεντι στο Fox News, προσθέτοντας πως «δεν συμφωνώ πάντα μαζί του, αλλά πιστεύω ότι θέλει έναν καλύτερο κόσμο. Όμως δεν συμφωνώ μαζί του σχετικά με αυτόν τον νέο ιερό πόλεμο με τον Πάπα».

Η κριτική του γερουσιαστή είναι πολύ πιθανό να δυσαρέστησε τον Τραμπ, καθώς οι επικριτές του χρησιμοποιούν τη λέξη «τάκο» ως ακρωνύμιο για το «ο Τραμπ πάντα δειλιάζει» (Trump always chickens out).

Ο Κένεντι είναι μεθοδιστής και όχι καθολικός, κάτι που τόνισε στη συνέντευξη, προσθέτοντας πως σέβεται πολύ τους καθολικούς και πως ο Πάπας θα πρέπει να «έχει δικαίωμα στη γνώμη του». «Γιατί θέλουμε να τσακωθούμε με τον Πάπα;» συνέχισε ο Κένεντι. «Είναι απόσπαση της προσοχής. Και ο Τύπος τη ρουφάει σαν ηλεκτρική σκούπα Hoover Deluxe».

Τα σχόλια του Κένεντι έρχονται την ώρα που ο Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με τον Πάπα σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Πάπας απάντησε στην απειλή του Τραμπ ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός θα πεθάνει» στο Ιράν αν η χώρα δεν τερματίσει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «πραγματικά απαράδεκτες» και επισημαίνοντας ότι «οι επιθέσεις σε υποδομές πολιτών αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο». Παράλληλα, έκανε έκκληση για ειρήνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάπα Λέοντα «αδύναμο σε θέματα εγκληματικότητας και απαράδεκτο στην εξωτερική πολιτική». «Δεν θέλω έναν Πάπα που δεν έχει πρόβλημα με το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δημοσίευσε και μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και η οποία τον απεικόνιζε ως τον Ιησού Χριστό. Ακόμα και οι χριστιανοί υποστηρικτές του τον κατηγόρησαν για βλασφημία, με αποτέλεσμα να τη διαγράψει.

Ο Πάπας ξεκαθάρισε πάντως πως δεν είχε καμία πρόθεση να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ, αλλά σημείωσε ότι «δεν φοβάται» την αμερικανική κυβέρνηση.



Πηγή: skai.gr

