Η Μοσάντ ανακοίνωσε ότι Ιράν επιχείρησε να πλήξει τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν (BTC), καθώς και εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν, προσπάθεια που ματαιώθηκε από κοινού με τις αζέρικες αρχές πριν από αρκετές εβδομάδες.



Ο τρομοκρατικός πυρήνας που χειρίζονταν οι Ιρανοί επιδίωκε να στοχεύσει την ισραηλινή πρεσβεία στο Αζερμπαϊτζάν, μια συναγωγή στο Μπακού και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.



«Τα μέλη του επιχειρησιακού πυρήνα συνελήφθησαν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν με εκρηκτικά drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς θραυσμάτων που είχαν εισάγει λαθραία στη χώρα», αναφέρει η Μοσάντ.

«Για να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο πυρήνας εργάστηκε για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της φωτογράφισης. Όλα αυτά έγιναν υπό την καθοδήγηση των χειριστών τους, απευθείας από το Ιράν», προσθέτει.



Περίπου το 30% έως 40% του πετρελαίου που καταναλώνει το Ισραήλ προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν μέσω του αγωγού BTC.



Ένα τέτοιο χτύπημα θα προκαλούσε παγκόσμιο σοκ στις αγορές, που λειτουργούν βάσει ψυχολογίας. Αν και ο αγωγός BTC μεταφέρει περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (δηλαδή λίγο παραπάνω από το 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης), η ζημιά δεν θα ήταν μόνο ποσοτική.



Ο BTC, είναι και ο βασικός ενεργειακός τροφοδότης για τη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία), η οποία προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο. Επίσης, ο αγωγός περνάει από το τουρκικό έδαφος και η Τουρκία εισπράττει τεράστια τέλη διέλευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.