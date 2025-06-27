Αύριο στην Τεχεράνη θα γίνουν οι δημόσιες κηδείες 60 υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματικών και πυρηνικών επιστημόνων που σκοτώθηκαν κατά τις 12 ημέρες του πολέμου που κηρύχθηκε από το Ισραήλ.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο επικεφαλής του κέντρου διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλί Σαντμανί, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, στις 17 Ιουνίου 2025.

Οι τελετές θα αρχίσουν στις 08:00 (τοπική ώρα, 07:30 ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, στην πλατεία της Επανάστασης.

«Θα οργανωθεί εκεί μια σύντομη τελετή, μετά οι νεκρικές πομπές των μαρτύρων θα μεταβούν (...) στην πλατεία της Ελευθερίας», που απέχει 11 χιλιόμετρα, δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Μαχμουντί, θρησκευτικός αξιωματούχος της επαρχίας της Τεχεράνης.

«Αύριο (Σάββατο) θα είναι μια ιστορική ημέρα για το ισλαμικό Ιράν και την ιστορία της επανάστασης», πρόσθεσε λέγοντας ότι θα οργανωθούν «οι κηδείες 60 μαρτύρων».

Στις νεκρικές πομπές αναμένεται να συμμετάσχουν εκατομμύρια Ιρανών πολιτών και αξιωματούχων και η χώρα λαμβάνει μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επιθέσεων.

Κηδείες θυμάτων του πολέμου γίνονται τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα και παίρνουν τη μορφή δημόσιας διαδήλωσης.

#BREAKING

Isfahan held funeral ceremonies for 11 martyrs killed in the Israeli aggression against Iran. pic.twitter.com/nOnDado53v — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΖΑΝ, το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία.

Σήμερα, παρατάθηκαν οι απαγορεύσεις πτήσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας μέχρι αύριο, στις 2 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι παλλαϊκές κηδείες.

