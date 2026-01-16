Λογαριασμός
Βίντεο - ντοκουμέντο από το Ιράν: Αστυνομικοί εκτελούν διαδηλωτή στο δρόμο 

Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως «διαρροή» καθώς το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας για πάνω από 1 εβδομάδα και το καθεστώς ελέγχει την ροή της πληροφορίας

βιντεο ιραν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Ιράν που δείχνει αστυνομικούς να κυνηγούν, να ρίχνουν στο έδαφος και να πυροβολούν θανάσιμα,  σχεδόν εξ’ επαφής, έναν νεαρό διαδηλωτή. 

Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως «διαρροή» από το Open Source Intel καθώς το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας για πάνω από 1 εβδομάδα και το καθεστώς ελέγχει την ροή της πληροφορίας.

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει 3.000 άτομα που κατηγορούνται για δεσμούς με «οπλισμένες τρομοκρατικές ομάδες» και μεταδίδουν εικόνες από τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι «ταραξίες» διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων. 

Η κατηγορία της «τρομοκρατίας» επισύρει την θανατική ποινή, αν και - μετά τον παγκόσμιο σάλο για την προγραμματισμένη εκτέλεση του 26χρονου Εφράν Σολτανί, που τελικά ακυρώθηκε - οι αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απαγχονισμοί. 

Σύμφωνα με απολογισμούς ΜΚΟ και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι νεκροί από την κυβερνητική καταστολή στο Ιράν ξεπερνούν πλέον έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι διεξάγει μια καταστολή, η οποία φέρεται να μετρά πλέον πάνω από 2.000 νεκρούς

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις
 

Πηγή: skai.gr

