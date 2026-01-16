Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Ιράν που δείχνει αστυνομικούς να κυνηγούν, να ρίχνουν στο έδαφος και να πυροβολούν θανάσιμα, σχεδόν εξ’ επαφής, έναν νεαρό διαδηλωτή.

Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως «διαρροή» από το Open Source Intel καθώς το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας για πάνω από 1 εβδομάδα και το καθεστώς ελέγχει την ροή της πληροφορίας.

SCARY FOOTAGE 🔴



Leaked Iran footage shows a protester being shot dead at close range by regime forces.



This is not crowd control. This is summary executions in public. pic.twitter.com/GGzjkEHT4e — Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει 3.000 άτομα που κατηγορούνται για δεσμούς με «οπλισμένες τρομοκρατικές ομάδες» και μεταδίδουν εικόνες από τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι «ταραξίες» διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων.

Iranian state media say security forces have detained 3,000 people accused of links to “armed terror groups.”



Calling them terrorists, means they are facing executions.



With the internet down for over 1 week, the government now dominates the flow of information. pic.twitter.com/vrYHdgM9GD — Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026

Η κατηγορία της «τρομοκρατίας» επισύρει την θανατική ποινή, αν και - μετά τον παγκόσμιο σάλο για την προγραμματισμένη εκτέλεση του 26χρονου Εφράν Σολτανί, που τελικά ακυρώθηκε - οι αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απαγχονισμοί.

Σύμφωνα με απολογισμούς ΜΚΟ και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι νεκροί από την κυβερνητική καταστολή στο Ιράν ξεπερνούν πλέον έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι διεξάγει μια καταστολή, η οποία φέρεται να μετρά πλέον πάνω από 2.000 νεκρούς.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.