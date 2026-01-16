Την αποστολή αναγνωριστικής δύναμης στη Γροιλανδία από ευρωπαϊκές χώρες–μέλη του NATO αποφάσισαν οι σύμμαχοι, επικαλούμενοι «ρωσικές και κινεζικές απειλές» στην Αρκτική, σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στις αμερικανικές εδαφικές διεκδικήσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η Γερμανία, σε συνεργασία με εταίρους του NATO, θα αποστείλει αναγνωριστική ομάδα στη Γροιλανδία, με σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διασφάλισης της ασφάλειας απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές και κινεζικές απειλές στην Αρκτική».

Η αποστολή, στην οποία συμμετέχουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες υπό τον συντονισμό της Δανίας, ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ιδέα ανάληψης ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, παρά τις αντιδράσεις τόσο της ίδιας της Γροιλανδίας, που διαθέτει καθεστώς αυτονομίας, όσο και της Δανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά πρωτίστως την εθνική ασφάλεια, επικαλούμενη τις αυξημένες ρωσικές και κινεζικές δραστηριότητες στην Αρκτική.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση της αποστολής ήρθε αμέσως μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, χαρακτήρισε ως «απλή χρονική σύμπτωση» ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο δίκτυο ARD.

«Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός της αποστολής, δεν γνωρίζαμε ούτε το πότε θα πραγματοποιούνταν η συνάντηση ούτε το αποτέλεσμά της», διευκρίνισε.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, ο Πιστόριους είχε τονίσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή, ως μέλη του NATO, επιδιώκουν να συμβάλουν ενεργά στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ρωσία και η Κίνα αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο την Αρκτική για στρατιωτικούς σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ελευθερία των θαλάσσιων οδών, των επικοινωνιών και του εμπορίου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πλήρη συνεννόηση «ιδίως με τους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Ερωτηθείς για τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Γερμανός υπουργός δήλωσε ότι παραμένει «σχετικά ψύχραιμος», επισημαίνοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ταυτίζονται αποκλειστικά με τη διοίκηση Τραμπ».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ενεργή συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διασφάλιση της ασφάλειας της Γροιλανδίας αποδυναμώνει το βασικό επιχείρημα του Αμερικανού προέδρου, προσθέτοντας πως «δεν περιοριζόμαστε στο να συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά αναλαμβάνουμε και κοινή δράση».

Από την πλευρά της, η Ρωσία κατηγόρησε το NATO ότι προωθεί μια ταχεία στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής, χαρακτηρίζοντας ως «πρόσχημα» τις αναφορές σε ρωσική και κινεζική απειλή από τις χώρες της Συμμαχίας.

Πηγή: skai.gr

