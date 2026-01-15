Λογαριασμός
Ιράν: Το ίντερνετ παραμένει κομμένο εδώ και μία εβδομάδα

Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, το Ιράν βυθίστηκε στο ψηφιακό σκοτάδι, όταν οι αρχές του μπλόκαραν το ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα

Ιράν

H διακοπή του ίντερνετ, που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου στο Ιράν, το οποίο βρέθηκε εν μέσω ενός ογκώδους κινήματος αμφισβήτησης προτού οι αρχές το καταστείλουν βίαια, διαρκεί ήδη μία εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, το Ιράν βυθίστηκε στο ψηφιακό σκοτάδι, όταν οι αρχές του μπλόκαραν το ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα», γράφει η ΜΚΟ στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ψηφιακό μπλακάουτ στοχεύει να αποκρύψει το πραγματικό εύρος της καταστολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

