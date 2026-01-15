ΥΠΕΞ Ιράν: «Δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί»

Η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε απαγχονισμούς δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όταν ρωτήθηκε για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του αμερικανικού δικτύου, προσθέτοντας ότι «οι απαγχονισμοί είναι εκτός συζήτησης».

Σύμφωνα με την ακτιβιστική οργάνωση Iran Human Rights Society, με έδρα τη Νορβηγία, οι απαγχονισμοί είναι συχνοί στις ιρανικές φυλακές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε σχετικά, καθώς την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη στο CBS News, δήλωσε ότι θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» αν το Ιράν αρχίσει να απαγχονίζει διαδηλωτές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοεί. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε πως οι σκοτωμοί από την ιρανική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να καταστείλει τις διαδηλώσεις, φαίνεται να έχουν μειωθεί και ότι πιστεύει πως προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις.

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και καιρό πώς θα απαντήσει στην κατάσταση στο Ιράν, το οποίο από τα τέλη Δεκεμβρίου βιώνει τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, που ξεκίνησαν αρχικά ως αντίδραση στην οικονομική δυσχέρεια αλλά εξελίχθηκαν σε πίεση για την πτώση του βαθιά εδραιωμένου θεοκρατικού καθεστώτος.

Η αμερικανική οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA σημειώνει ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, ενώ ακόμη 18.137 άτομα έχουν συλληφθεί.

Η κυβέρνηση του Ιράν αποδίδει τις δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας στις κυρώσεις της Δύσης και υποστηρίζει ότι ξένοι εχθροί παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.