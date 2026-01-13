Ανείπωτη φρίκη στο Ιράν. Πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των μαζικών διαμαρτυριών στη χώρα, κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής, ανέφερε την Τρίτη το περσικό ενημερωτικό δίκτυο Iran International, περιγράφοντας τα γεγονότα ως «τη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιρανική ιστορία».



Αυτά τα στοιχεία είναι ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις από το μέσο ενημέρωσης. Στοιχεία από την αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA επιβεβαιώνουν τους θανάτους 646 ανθρώπων από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα.

Οι πηγές του Iran International περιλαμβάνουν άτομα κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δύο πηγές εντός του προεδρικού γραφείου και προσωπικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη Μασάντ, την Κερμανσάχ και το Ισφαχάν. Πρόσθετες πληροφορίες προήλθαν από αυτόπτες μάρτυρες, οικογένειες των νεκρών, αναφορές πεδίου, δεδομένα ιατρικών κέντρων και μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών σε πολλές πόλεις.

Περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Δήλωσε μάλιστα, ότι την ευθύνη για τον θάνατο αμάχων αλλά και μελών των δυνάμεων ασφαλείας φέρουν «τρομοκράτες», επιρρίπτοντας σε αυτούς τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα πάντως με τη HRANA, μέχρι την Κυριακή, από τους 646 ανθρώπους που επιβεβαιώθηκαν ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι 505 ήταν ενεργοί διαδηλωτές, εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Επιπλέον, 133 μέλη του στρατού και των αρχών επιβολής του νόμου, ένας εισαγγελέας και επτά μη διαδηλωτές πολίτες έχουν σκοτωθεί. Άλλοι 579 αναφερόμενοι θάνατοι βρίσκονται υπό εξέταση.



Οι αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον 10.721 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων και 97 περιπτώσεις αναγκαστικών ομολογιών από κρατούμενους έχουν δημοσιευτεί από επίσημα ή συνδεδεμένα με την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, σημείωσε η HRANA.

«Κατασκευασμένη αφήγηση»

Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν τις διεθνείς αναφορές για τις διαμαρτυρίες, αποκαλώντας τες «κατασκευασμένη αφήγηση» και αποδίδοντας τη βία σε «ξένα στοιχεία», «τρομοκράτες» και «ταραξίες». Έχουν επίσης αναφερθεί φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις σε αρκετές πόλεις.



Οι διεθνείς αντιδράσεις περιλαμβάνουν καταδίκη από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασαν έντονα την καταστολή και ζήτησαν άμεση παύση της βίας και αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο.



«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους και πρέπει να επιτρέψουν την ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης χωρίς φόβο αντιποίνων. Καλούμε τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να απέχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Ιράν», επισήμαναν οι χώρες.



Ωστόσο, έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για σκόπιμα πραγματικά πυρά κατά διαδηλωτών από τις δυνάμεις του καθεστώτος. Το παραπάνω βίντεο, που κυκλοφόρησε από τη HRANA, δείχνει έναν Ιρανό στρατιωτικό αξιωματικό να στέκεται στο πίσω μέρος μιας κινούμενης μοτοσικλέτας και να πυροβολεί μια ομάδα διαδηλωτών σε ένα σοκάκι. Αρκετοί άλλοι αξιωματικοί αργότερα τον ακολούθησαν.



Η ακριβής ώρα εγγραφής του βίντεο είναι άγνωστη.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιόρισε την είσοδο στο ιρανικό διπλωματικό προσωπικό, ενώ η Γαλλία και η Σουηδία εκκένωσαν το μη απαραίτητο προσωπικό των πρεσβειών ή συμβούλευσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν.



Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, συνεχίζονται παρά τους περιορισμούς στις επικοινωνίες και τα αυξανόμενα θύματα.

Παράλληλα, το CNN παρουσιάζει τρεις λόγους που το θεοκρατικό καθεστώς φαντάζει σήμερα ευάλωτο.

Πρώτον: Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πιο αδύναμη από ποτέ

Η ηγεσία του Ιράν πήρε μια μοιραία απόφαση μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν επέλεξε να υποστηρίξει και στη συνέχεια να συμμετάσχει σε έναν περιφερειακό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που επαίνεσε ανοιχτά τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ εκείνη την ημέρα και σύντομα εξουσιοδότησε τους πληρεξουσίους του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή να υποστηρίξουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Χαμάς και στη συνέχεια να επιτεθούν στο Ισραήλ - καθώς και στους Αμερικανούς.

Τα συνδυασμένα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν διέλυσαν την αίσθηση δύναμης και αποτροπής του Ιράν και το άφησαν ευάλωτο σε νέα χτυπήματα. Δεν ήταν αυτό που είχε ως στόχο να είναι το Ιράν όταν ο Χαμενεΐ επέλεξε να συμμαχήσει με τη Χαμάς σε έναν ευρύτερο πόλεμο αντί να την πιέσει να απελευθερώσει ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτή ήταν μια επιλογή που έπρεπε να κάνει ο Χαμενεΐ, και ήταν η λάθος επιλογή.

Δεύτερον: Το Ιράν αντιμετωπίζει μια κρίση διαδοχής

Ο Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ είναι σήμερα 86 ετών και διανύει την τέταρτη δεκαετία της εξουσίας του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, ήταν εμφανώς απών από τη δημόσια θέα. Σε ένα σύστημα που βασίζεται στον μύθο ενός πανταχού παρόντος Ανώτατου Ηγέτη με ισχυριζόμενη θρησκευτική εξουσία να κυβερνά πάνω από 90 εκατομμύρια Ιρανούς, αυτή η απουσία θα ήταν σημαντική.



Με την απώλεια πολλών από τους κορυφαίους υαρχηγούς του Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια του πολέμου το περασμένο καλοκαίρι, η συνοχή του μηχανισμού λήψης αποφάσεων του Ιράν δοκιμάζεται - καθώς οι φατριακές αντιπαλότητες διεκδικούν θέση περιμένοντας τη στιγμή που ο Χαμενεΐ θα αποχωρήσει από τη σκηνή. Ακόμα και χωρίς τη λαϊκή αναταραχή, το Ιράν βρίσκεται στο χείλος της συστημικής αλλαγής. Ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι η εξέλιξή του από μια ισλαμική θεοκρατία που κυβερνάται από κληρικούς σε ένα σκληροπυρηνικό εθνικιστικό κράτος που κυβερνάται από τις δομές ασφαλείας του.

Τρίτον: Τώρα υπάρχει μια αξιόπιστη εξωτερική απειλή

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν στρατιωτικές επιθέσεις εάν το Ιράν απαντήσει στις διαμαρτυρίες με βία. Στο παρελθόν, οι Ιρανοί ηγέτες μπορεί να απέρριπταν τέτοιες απειλές σαν ψεύδη και υπερβολές, αλλά μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι, δεν μπορούν πλέον να το κάνουν. Πολλοί από αυτούς τους Ιρανούς ηγέτες σκοτώθηκαν και οι αντικαταστάτες τους θα σκέφτονται την επιβίωσή τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «διάφορες επιλογές» βρίσκονται υπό εξέταση με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσανατολίζεται στην απόφαση να χτυπήσει το Ιράν για να τιμωρήσει το καθεστώς για τις δολοφονίες διαδηλωτών, αλλά να μην έχει λάβει τελική απόφαση σύμφωνα με το Axios.

