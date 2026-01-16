Άμαχοι φεύγουν σήμερα από μια περιοχή στη βόρεια Συρία προτού εκπνεύσει προθεσμία που έδωσε ο στρατός, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στον τομέα αυτό, ο οποίος τελούσε υπό τον έλεγχο Κούρδων μαχητών, μετά την εκδίωξή τους από την πόλη Χαλέπι.

Οι συριακές δυνάμεις συγκέντρωσαν σημαντικές ενισχύσεις στην Ντέιρ Χάφερ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπιού, και κάλεσαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (FDS), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, να εκκενώσουν τομέα ανάμεσα στην περιοχή αυτή και τον Ευφράτη, πιο ανατολικά.

Από χθες, Πέμπτη, οι άμαχοι εγκαταλείπουν την περιοχή μέσω δευτερευουσών διαδρομών, με ορισμένους να χρησιμοποιούν μια ετοιμόρροπη γέφυρα σε παραπόταμο του Ευφράτη (κεντρική φωτογραφία).

Έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τις 17:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, που είχε χρησιμοποιήσει την ίδια διαδικασία στο Χαλέπι την περασμένη εβδομάδα, απαιτώντας από τους αμάχους να φύγουν προτού βομβαρδίσει τις συνοικίες που ελέγχονταν από τους Κούρδους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, οι κουρδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι ο στρατός βομβάρδισε την Ντέιρ Χάφερ στη διάρκεια της νύχτας, «προκειμένου να ασκήσουν πίεση στους κατοίκους και να τους αναγκάσουν να φύγουν».

Η συριακή ισλαμιστική κυβέρνηση, αποφασισμένη να επεκτείνει την εξουσία της στο σύνολο της χώρας, πήρε την Κυριακή τον έλεγχο ολόκληρης της πόλης Χαλέπι, της κυριότερης της βόρειας Συρίας, έπειτα από μάχες με τους Κούρδους που ήλεγχαν δύο συνοικίες της πόλης.

Η Δαμασκός είχε υπογράψει συμφωνία τον Μάρτιο του 2025 με τους Κούρδους για να ενσωματώσει τους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς τους στο συριακό κράτος, όμως η εφαρμογή της έχει μπλοκαριστεί λόγω αντικρουόμενων απαιτήσεων των δύο πλευρών.

Οι Κούρδοι είχαν εκμεταλλευθεί το χάος που επικρατούσε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024) προκειμένου να καταλάβουν μεγάλες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, αφού νίκησαν την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος με την υποστήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.