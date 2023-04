Ιράν: Απετράπη επίθεση με drone εναντίον κτιρίου του υπουργείου Άμυνας στην πόλη Ισφαχάν

Το Ιράν απέτρεψε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση με drone εναντίον κτιρίου του υπουργείου Άμυνας στην πόλη Ισφαχάν, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω όξυνσης της έντασης μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

Στο παρελθόν η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για τέτοιου είδους επιθέσεις, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης με drone εναντίον εργοστασίου παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού κοντά στο Ισφαχάν τον Ιανουάριο. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι ευθύνεται για τις επιθέσεις.

This crime is strongly condemned and deserves an immediate reaction from the Muslim world, the world's freedom-seekers and the responsible international circles.