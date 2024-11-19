Η φοιτήτρια σύμβολο, που έβγαλε τα ρούχα της στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τους κανόνες χιτζαμπ, η Ahoo Daryaei, απελευθερώθηκε σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες και σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι δεν θα της ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τον Νοέμβριο, βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαθανάτισε τη στιγμή που η φοιτήτρια phd, που ονομάστηκε από το BBC Persian ως Ahoo Daryaei, συνελήφθη με τη βία.

It has been 17 days since #AhooDaryaei, a student at Tehran's Azad University Science and Research Branch, was arrested after protesting harassment and assault by the university's security and Basij forces by removing her clothing. 1/2#آهو_دریایی pic.twitter.com/zUcKiOjfNF — #No2IR (@S13802002) November 19, 2024

Η σύλληψή της προκάλεσε διεθνή καταδίκη, με τη Διεθνή Αμνηστία μεταξύ εκείνων που ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της.

Η πρακτική καταστολής των «άρρωστων» γυναικών με ψυχιατρική νοσηλεία

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι στάλθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστη, παραδόθηκε στην οικογένειά της... και δεν έχει ασκηθεί δικαστική υπόθεση εναντίον της», δήλωσε η εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας Ασγκάρ Τζαχανγκίρ.

Οι ιρανικές αρχές τότε δήλωσαν ότι η Daryaei ήταν «άρρωστη» και είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό τμήμα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να δυσφημήσει τις γυναίκες, αμφισβητώντας την ψυχική τους υγεία»

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν μια γυναίκα που διαμαρτύρεται για τους νόμους της υποχρεωτικής χιτζάμπ με ψυχική ασθένεια.

Μια γυναίκα, η οποία έφυγε από το Ιράν για τον Καναδά το 2018, είπε στο BBC Persian ότι η οικογένειά της είχε πιεστεί από το ιρανικό καθεστώς να δηλώσει ότι είναι ψυχικά άρρωστη.

«Η οικογένειά μου δεν το έκανε, αλλά πολλές οικογένειες υπό πίεση το κάνουν, πιστεύοντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να δυσφημήσει τις γυναίκες, αμφισβητώντας την ψυχική τους υγεία», είπε η Azam Jangravi, η οποία τράπηκε σε φυγή μετά την καταδίκη σε τρία χρόνια φυλάκισης επειδή αφαίρεσε τη μαντίλα της κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης.

Η κάλυψη του λαιμού και του κεφαλιού και το μετρημένο ντύσιμο έγιναν υποχρεωτικά για τις γυναίκες στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πριν από δύο χρόνια, η Mahsa Amini, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία αφού συνελήφθη επειδή δεν φορούσε σωστά χιτζάμπ.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μηνών πανεθνικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά το θάνατό της.

Πηγή: skai.gr

