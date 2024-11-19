Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής της G20: Η Ρωσία πρέπει να προστατευτεί

Η Ρωσία έπρεπε να λάβει μέτρα για να προστατευθεί, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη, αφού ρωτήθηκε για τη μείωση του ορίου για πυρηνική επίθεση από τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τη ρωσική δήλωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μείωσε την Τρίτη το όριο για πυρηνικό χτύπημα ως απάντηση σε ένα ευρύτερο φάσμα συμβατικών επιθέσεων και η Μόσχα είπε ότι η Ουκρανία χτύπησε βαθιά μέσα στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS κατασκευής ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Βραζιλία μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 ότι η Τουρκία έπρεπε να διατηρήσει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσει να ζητά ειρήνη παρά την επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία χρησιμοποιώντας αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, η οποία είπε «δεν ήταν θετική».

Πηγή: skai.gr

