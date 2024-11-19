Η αστυνομία στη Βραζιλία συνέλαβε την Τρίτη, πέντε άτομα που θεωρούνται ύποπτα ότι σχεδίαζαν να σκοτώσουν τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, λίγο πριν ορκιστεί πρόεδρος.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερις από αυτούς που συνελήφθησαν είναι στρατιώτες και ένας είναι αστυνομικός.

Οι πέντε συλληφθέντες φέρεται να συμμετείχαν σε μια συνωμοσία για τη δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου Λούλα και του αντιπροέδρου, Τζεράλντο Άλκμιν, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, περίπου δύο εβδομάδες πριν από την προεδρική ορκωμοσία.

Ο Λούλα εξελέγη τον Οκτώβριο του 2022, νικώντας οριακά τον ακροδεξιό Τζερ Μπολσονάρο, ο οποίος δεν αποδέχτηκε ποτέ δημόσια την ήττα του.

Μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του Λούλα, υποστηρικτές του Μπολσονάρο εισέβαλαν στο Κογκρέσο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο προεδρικό μέγαρο και βανδάλισαν τα κτίρια, ενώ ακολούθησαν χιλιάδες συλλήψεις.

Έκτοτε έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα γεγονότα της 8ης Ιανουαρίου 2023, καθώς και για προηγούμενες υποτιθέμενες προσπάθειες να αποτραπεί η ορκωμοσία του Λούλα.

Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία αποκαλύπτει υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας του Λούλα. Μετά τη δημοσιοποίηση των ειδήσεων για τις συλλήψεις, ο υπουργός Κοινωνικών Επικοινωνιών, Πάουλο Πιμέντα, είπε ότι η υποτιθέμενη συνωμοσία για τη δολοφονία των Λούλα και Άλκμιν είχε σχεδόν προχωρήσει.

«Ήταν απλώς λεπτομέρειες που την εμπόδισαν», είπε ο Υπουργός.

Ο βραζιλιάνικος ειδησεογραφικός ιστότοπος G1 ανέφερε ότι αυτό που ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, ήταν ότι τέσσερις από τους συλληφθέντες ήταν ενεργά μέλη του στρατού και ο πέμπτος ήταν εν ενεργεία μέλος της αστυνομίας.

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται πηγή της ομοσπονδιακής αστυνομίας ότι οι τέσσερις στρατιώτες συνελήφθησαν στο Ρίο, όπου συμμετείχαν στην επιχείρηση ασφαλείας για τη συνάντηση των ηγετών της G20 που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με το G1, οι τέσσερις στρατιώτες, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί σε ειδικές δυνάμεις, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σχεδίαζε εναντίον του Λούλα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι, όπως προέκυψε μετά από έρευνές της, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε υψηλό επίπεδο τεχνικο-στρατιωτικών γνώσεων για να σχεδιάσει, να συντονίσει και να εκτελέσει παράνομες ενέργειες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2022.

Σύμφωνα με τη δήλωση, κατά την επιχείρηση «πράσινο και κίτρινο στιλέτο», όπως είχε ονομαστεί σε βάση τα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας, οι συνωμότες δεν είχαν απλώς σχεδιάσει τη δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου και του αντιπροέδρου, αλλά σκόπευαν επίσης να συλλάβουν και να εκτελέσουν ένα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου μόλις το πραξικόπημα ήταν επιτυχές.

Οι συνωμότες είχαν συζητήσει πώς να «εξουδετερώσουν» καλύτερα τον Λούλα και φέρεται να είχαν καταλήξει στο να δηλητηριάσουν τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης τοπική ώρα και εγκρίθηκαν από τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Alexandre de Moraes.



