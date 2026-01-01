Ρωσία: Θα παραδώσουμε στις ΗΠΑ αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και το οποίο, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι στόχευε τη ρωσική προεδρική κατοικία, προσθέτοντας ότι θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Δευτέρα το Κίεβο ότι επιχείρησε να πλήξει κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια περιφέρεια του Νόβγκοροντ, χρησιμοποιώντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας. Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας σχετικά με την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drone στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν εγκατάσταση στη Ρωσική Προεδρική Κατοικία στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ».

«Τα υλικά αυτά θα μεταβιβαστούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των καθιερωμένων διαύλων», πρόσθεσε.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε επίθεση με drone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αρχικά κατανόηση για τον ρωσικό ισχυρισμό, λέγοντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το υποτιθέμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» γι’ αυτό.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο σκεπτικός, κοινοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρθρο γνώμης της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μπλοκάρει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε τέτοια επίθεση και χαρακτήρισε την κατηγορία μέρος της ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο να δημιουργηθεί ρήγμα μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, μετά απότη συνάντηση του Σαββατοκύριακου μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



