Βίντεο από το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Βίντεο από την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δημοσιοποιήθηκε μέσω Χ από λογαριασμούς ελβετικών μέσων ενημέρωσης.

Στη φωτιά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άτομα και έχουν τραυματισθεί περίπου 100 σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως το δυστύχημα προκλήθηκε από φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς» δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, νεαρό άνδρα που βρισκόταν μέσα στο μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια, τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες, προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Πηγή: skai.gr

