Περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, το γνωστό ελβετικό θέρετρο για σκι, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως το δυστύχημα προκλήθηκε από φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς» δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, νεαρό άνδρα που βρισκόταν μέσα στο μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια, τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες, προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Το Sky News σημειώνει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ, με αναφορές να υποδεικνύουν ότι περίπου 100 άτομα βρίσκονταν εκεί όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν. Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία δήλωσε, μάλιστα, στην ιταλική τηλεόραση πως θα χρειαστούν εβδομάδες για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών.

Οι ελβετικές αρχές δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσοι έχουν τραυματιστεί, καθώς δεν υπήρχε λίστα καλεσμένων για την εκδήλωση στο μπαρ. Επιπλέον, αποκλείουν την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης και αναφέρουν ότι το περιστατικό οφείλεται σε πυρκαγιά. Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένα από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, μεταξύ των τραυματισθέντων υπάρχουν δύο Γάλλοι υπήκοοι.

Το ελληνικό προξενείο

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για την τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.

Η βρετανική πρεσβεία έτοιμη να υποστηρίξει τους Βρετανούς υπηκόους

Η βρετανική πρεσβεία στην ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

Σημειώνει ότι υπήκοοι από πολλές χώρες ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, αλλά αναφέρει ότι δεν έχει ζητηθεί η βοήθειά της.

«Το προσωπικό μας είναι έτοιμο να υποστηρίξει τους Βρετανούς υπηκόους στο εξωτερικό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», αναφέρεται στη δήλωση.

