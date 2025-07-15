Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε σήμερα στην πετρελαιοπηγή Σαρσάνγκ στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι δραστηριότητες παραγωγής εκεί, μερικές ώρες πριν η αμερικανική εταιρία HKN Energy που τη διαχειρίζεται υπογράψει συμφωνία για την εκμετάλλευση άλλου κοιτάσματος.

«Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε μια από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο κοίτασμα Σαρσάνγκ», δήλωσε η HKN Energy σε ανακοίνωση. «Οι δραστηριότητες αυτής της εγκατάστασης ανεστάλησαν έως ότου το σημείο κριθεί ασφαλές», πρόσθεσε η αμερικανική εταιρία.

Το υπουργείο Φυσικών Πόρων του Ιρακινού Κουρδιστάν δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα επίθεσης με drone.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά πηγές ασφαλείας από το Ιρακινό Κουρδιστάν δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες φαίνεται ότι το drone προήλθε από περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών ομάδων. Το υπουργείο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για την «τρομοκρατική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όπως δήλωσαν το υπουργείο Φυσικών Πόρων του Ιρακινού Κουρδιστάν και η HKN. Ξέσπασε πυρκαγιά αλλά οι ομάδες επειγόντων περιστατικών την έθεσαν υπό έλεγχο, σύμφωνα με την αμερικανική εταιρία.

Η πετρελαιοπηγή Σαρσάνγκ τελεί υπό τη διαχείριση της HKN Energy, μιας ιδιωτικής, αμερικανικής εταιρίας πετρελαίου και αερίου που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν και ανήκει στη Hillwood Energy.

Δύο ώρες μετά την πρωινή επίθεση, ο αντιπρόεδρος της HKN Μάθιου Ζέις βρισκόταν στη Βαγδάτη με τον υπουργό Πετρελαίου Χαγιάν Αμπντέλ-Γάνι για την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για την ανάπτυξη της πετρελαιοπηγής Χιμρίν στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου.

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής Στίβεν Φάγκιν, του οποίου η πρεσβεία καταδίκασε τις επιθέσεις με drones στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κουρδιστάν. «Οι επιθέσεις αυτές είναι απαράδεκτες», έγραψε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στο Χ, καλώντας τη Βαγδάτη να ερευνήσει το περιστατικό. Η ιρακινή κυβέρνηση «πρέπει να ασκήσει την εξουσία της για να αποτρέψει ένοπλους δράστες από το να εξαπολύουν τέτοιες επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων… συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών όπου ιρακινές και ξένες εταιρίες έχουν επενδύσει στο μέλλον του Ιράκ». Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τέτοιες επιθέσεις υπονομεύουν την κυριαρχία του Ιράκ και τις προσπάθειες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράκ έχει δεχθεί κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες.

Η έκρηξη στο πετρελαϊκό κοίτασμα του Σαρσάνγκ έγινε μία ημέρα ύστερα από τρεις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) με εκρηκτικά στο Ιρακινό Κουρδιστάν: ένα drone καταρρίφθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ και δύο άλλα έπληξαν το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χουρμάλα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις αυτές. Αλλά στις 3 Ιουλίου, οι αρχές του Κουρδιστάν δήλωσαν ότι ένα drone είχε καταρριφθεί κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, κατηγορώντας τη Χασντ αλ Σαάμπι, οργάνωση φιλοϊρανών πρώην παραστρατιωτικών που εντάχθηκαν στις τακτικές δυνάμεις. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βαγδάτης έκρινε «εντελώς απαράδεκτη» αυτή την κατηγορία με στόχο «έναν επίσημο θεσμό ασφαλείας».

Οι τελευταίες αυτές επιθέσεις έγιναν σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων μεταξύ της Βαγδάτης και της Αρμπίλ για το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου, με έναν σημαντικό αγωγό πετρελαίου που διασχίζει την Τουρκία να έχει κλείσει από το 2023, λόγω νομικών διαφορών και τεχνικών προβλημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

