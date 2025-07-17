Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε αδιευκρίνιστες μελλοντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, θα ενισχύσουν τη χώρα του, κατά τη σημερινή του εμφάνιση στο κοινοβούλιο με αφορμή τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι θα αναθέσει στη νέα κυβέρνηση τον έλεγχο των αμυντικών συμβάσεων που ισχύουν στο πλαίσιο της προσπάθειας για παραγωγή του 50% των όπλων της χώρας και του εξοπλισμού πεδίου στην Ουκρανία.

Σήμερα άλλωστε το ουκρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε τον διορισμό της Γιούλια Σβιριντένκο στην πρωθυπουργία, όπως έγραψε στο Telegram ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ολέξι Χοντσαρένκο.

Ο ίδιος έγραψε ότι 262 βουλευτές υπερψήφισαν τον διορισμό της Σβιριντένκο, με άνετη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 450 εδρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.