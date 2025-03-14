Ουκρανία: Αντιρώσος ακτιβιστής δολοφονήθηκε στην Οδησσό

Ένας ένοπλος αγνώστου ταυτότητας σκότωσε σήμερα έναν αντιρώσο ακτιβιστή στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε η Εθνική αστυνομία της Ουκρανίας.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον 31χρονο ακτιβιστή αλλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Ντεμιάν Χανούλ, έναν μπλόγκερ που είχε συμμετάσχει στην επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 κατά του τότε φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Ο Χανούλ ήταν μέλος της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς οργάνωσης Δεξιός Τομέας.

«Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως δολοφονία εκ προμελέτης που διαπράχθηκε κατά παραγγελία» ανέφερε η εθνική αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Επίσης, στο τοπικό κανάλι Telegram αναρτήθηκε ένα βίντεο κλιπ που ισχυρίζεται ότι καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Δείχνει έναν εύσωμο άνδρα να κρατάει ένα όπλο στο κεφάλι ενός άνδρα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, ενδεχομένως ήδη νεκρός, να πυροβολεί και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα του κλιπ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι έλαβε «συγκεκριμένα στοιχεία» που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του υπόπτου και ότι ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας κατευθύνεται στην Οδησσό για να ηγηθεί της έρευνας.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν προηγουμένως χαρακτηρίσει τον Χανούλ «νεοναζί υπεύθυνο για την εμπρηστική επίθεση στο Σπίτι του Συνδικάτου στην Οδησσό», μια αναφορά στις φονικές συγκρούσεις μεταξύ φιλορώσων ακτιβιστών και υποστηρικτών της ουκρανικής ενότητας τον Μάιο του 2014.

Τον Απρίλιο του 2024 δικαστήριο της Μόσχας απήγγειλε ερήμην του Χανούλ κατηγορίες για διάφορα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και για φθορά πολεμικών μνημείων της σοβιετικής εποχής, για την οποία θα αντιμετώπιζε ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον περασμένο Ιούλιο ότι ο Χανούλ είχε ζητήσει την προστασία της ουκρανικής αστυνομίας μετά από απειλές που δέχθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

